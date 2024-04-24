الداخلية تلقي القبض على بطلة الفيديوهات الفاضحة على تيك توك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب العامة بوزارة الداخلية، من القبض على سيدة تبث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبيق "تيك توك" بالجيزة.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أفادت قيام (سيدة) بتصوير وبث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبيق "التيك توك" بهدف تحقيق نسب مشاهدة بغرض الشهرة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بدائرة قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة،وبحوزتها (هاتف محمول "وبفحصه فنياً تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطها).

جري إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيقات.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.