6 مصابين بينهم طفلان في حادث سيارة أعلى "أسيوط الغربي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

أصيب 6 أشخاص في انقلاب سيارة سوزوكي أعلى طريق مصر أسيوط الغربي مساء الخميس.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أعلى الطريق الغربي.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اختلال عجلة القيادة بيد سائق سوزوكي واصطدامه بالرصيف وانقلاب المركبة اتجاه الفيوم.

أسفر عن الحادث سقوط 6 مصابين هم كل من: محمود زيدان 64 سنة، شيماء سيد 38 سنة، رجاء أيمن 59 سنة، زين الدين محمود 6 سنوات، زينة محمد 4 سنوات وليلى رمضان 19 سنة جميعهم نقلوا إلى مستشفى أكتوبر المركزي للعلاج.