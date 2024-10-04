الرئيس السيسي: السلام العادل هو الحل الوحيد لضمان التعايش الآمن والمستدام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن اللحظة التاريخية الفارقة التي تمر بها منطقتنا اليوم تدعونا للتأكيد مجددًا بأن السلام العادل هو الحل الوحيد لضمان التعايش الآمن والمستدام بين شعوب المنطقة، وأن التصعيد والعنف والدمار يؤدون إلى دفع المخاطر نحو حافة الهاوية وزيادة المخاطر إقليميًا ودوليًا، بما لا يحقق مصالح أي شعب يرغب في الأمن والسلام والتنمية.

وأضاف السيسي، خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية 2024: يأتي هذا التصعيد الإقليمي، وسط أجواء من الترقب على المستوى الدولي تذكرنا بما حققه المصريين بالتماسك وتحمل الصعاب من أجل بناء قواتنا المسلحة للحفاظ على سلامة هذا الوطن الغالي، وتبديد أي أوهام لدى أي طرف.

وتابع الرئيس السيسي، قائلًا: تؤكد مصر موقفها الثابت المدعوم بالتوافق الدولي، بضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كسبيل وحيد لإرسائل الأمن والاستقرار للجميع.