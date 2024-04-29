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"دخلوا فيلتها بدون إذنها".. علا غانم تحرر محضرًا ضد شركة إعلانات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

حررت الفنانة محضرًا بديوان مركز شرطة أبو النمرس، اتهمت فيه شركة بتصوير مادة إعلانية داخل فيلتها دون الرجوع لها بدائرة المركز.

تلقى المقدم مصطفى المهدي رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من محامي الفنانة علا غانم يتهم فيه شركة بتصوير مادة إعلانية داخل الفيلا ملك موكلته دون إذنها والرجوع لها بمنطقة شبرامنت بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أن الفيلا محل البلاغ عليها نزاع بين الفنانة علا غانم وطليقها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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