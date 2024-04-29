مدبولي: استضافة اللاجئين تكلفنا 10 مليارات دولار.. ومستعدون لعملية رفح إنسانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن ما يحدث في قطاع غزة عقاب جماعي.

وأضاف في كلمته خلال جلسة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، أن غزة تحتاج عقودا من الزمن لتعود كما كانت قبل حرب إسرائيل

وأوضح أن 85 % من المساعدات المقدمة لأهل غزة هي من مصر.

وأكد مدبولي: نحن لا نسمي الوافدين إلينا باللاجئين، مصر تستضيف 9 ملايين شخص، واحتسبنا تكلفة إقامتهم وبلغت أكثر من 10 مليار دولار سنويا بالرغم من الأزمة الاقتصادية التي نعاني منها.

وتابع: لدينا أكثر من 1.1 مليون فلسطيني نزحوا إلى رفح بالإضافة إلى 250 ألف شخص يقيمون في رفح من الأساس وأي اعتداء أو هجمات عليهم، سيمثل كارثة بمعنى الكلمة، وهذا سيؤدي إلى نزوح ثان، وقد يعني هذا الضغط على مصر والعبور إليها ونحن إنسانيا مستعدون لذلك، لكن من الناحية السياسية سيقضي على القضية الفلسطينية، كيف نتفق على إقامة دولة فلسطينية بدون شعب.