معاكسة فتاة تنتهي بإصابة 10 أشخاص داخل كافيه بالمقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية طرفي مشاجرة داخل كافيه بالقاهرة، أسفرت عن إصابة 10 أشخاص.

تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بمشاجرة ومصابين داخل كافية كائن بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين حدوث المشاجرة بين كلٍ من طرف أول (3 أشخاص) - طرف ثان (7 أشخاص، يعملون بالكافية المشار إليه) "جميعهم مصابون بكدمات وجروح متفرقة" لقيام أحد أفراد الطرف الأول بمعاكسة فتاة من الطرف الثاني، تعدى خلالها الطرفين بالضرب على بعضهم البعض مما أدى إلى حدوث إصابتهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المشاجرة وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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