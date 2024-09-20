لن نقبل بهذا الأمر - بلينكن يتحدث عن مستجدات مفاوضات غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - تحدث وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024، عن آخر مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة .

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره المصري بدر عبد العاطي في العاصمة المصرية القاهرة، عقب وصول الأول صباح اليوم في زيارة خاطفة.

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وقال بلينكن "إننا نواصل العمل مع الجانب القطري للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، ومصر شريك أساسي في جهود التوصل إلى اتفاق وإيصال المساعدات".

وأكد أن وقف إطلاق النار هو أفضل وسيلة لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة ومواجهة مخاطر زعزعة الاستقرار الإقليمي، ونركز على الوصول إلى وقف لإطلاق النار لخلق بيئة تعيد الناس إلى منازلهم".

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وشدد على أن زيارته المتكررة للمنطقة "تهدف إلى الوصول لوقف لإطلاق النار في غزة، حيث طرحنا أفكارا مع الجانبين القطري والمصري للتوصل إلى وقف لإطلاق النار".

وأوضح بلينكن أن وقف إطلاق النار سيعيد الرهائن وي فتح المجال لتهدئة المناطق الساخنة مثل شمال إسرائيل والبحر الأحمر.

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وأشار إلى أن الأهم هو توفر النية السياسية لدى الأطراف للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وحول محور فيلادلفيا، قال بلينكن إن "موقفنا بشأن معبر فلادلفيا هو أننا لن تقبل أي تغيير للقواعد المعمول بها قبل 7 أكتوبر".

ولفت إلى أنه "تم الاتفاق على 15 بندا من أصل 18 في مقترح وقف إطلاق النار لكن القضايا المتبقية تحتاج إلى حل".

بدوره قال وزير الخارجية المصري، :بحثنا مع الوزير بلينكن ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى وإيصال المساعدات".

وأكد عبد العاطي، أن لب الصراع في المنطقة هو استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، ولابد أن نركز على وقف العدوان والتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وتابع "نواصل التعاون مع الولايات المتحدة وقطر للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، كما أن حماس تؤكد لنا التزامها الكامل بالتفهامات التي تم التوصل إليها مسبقا".