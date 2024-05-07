مجلس النواب يهنئ النائب شريف الجبلى بفوزه بمنصب نائب رئيس الكوميسا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:



هنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، باسمه واسم المجلس، النائب شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، على فوزه في انتخابات مجلس أعمال منظمة الكوميسا المنعقد بمقر الكوميسا لوسكا زامبيا، بمنصب نائب لرئيس مجلس أعمال المنظمة ممثلا عن القطاع الخاص داخل دول الكوميسا.



وقال الدكتور شريف الجبلي، إن الفوز بانتخابات الكوميسا هو تقدير لدور مصر المحوري في القضايا السياسية والاقتصادية والاستثمارية التي تخص القارة السمراء، لافتاً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماماً خاصا بأفريقيا وخاصة تجمع الكوميسا الذي يتولاه حالياً.



وأشار الجبلي، في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن ذلك يأتي في ضوء انفتاح مصر على القارة الأفريقية، والسياسة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، متابعا: في أي انتخابات مصر يكون لها تواجد وحضور قوي فيها، ومن الأمور الإيجابية التي وجدناها وجود اهتمام كبير بمصر.

