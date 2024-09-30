هل يؤثر شرب الماء البارد على القلب؟.. الدكتور محمد عبدالهادي يوضح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور محمد عبد الهادي، عميد معهد القلب، أن تورم القدمين قد يكون أحد أعراض قصور القلب، حيث يتراكم السائل في الأنسجة مما يؤدي إلى التورم.

خلال حواره ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" عبر فضائية "cbc"، أشار عبد الهادي أوضح أن هذا النوع من التورم عادة ما يكون في كلا القدمين، ويصل إلى الكاحل، ويشعر المريض فيه بوجود تجويف عند الضغط على المنطقة المتورمة.

وشدد الدكتور عبد الهادي على أن تورم القدمين ليس دائماً علامة على وجود مشكلة في القلب، فقد يكون ناتجاً عن أسباب أخرى مثل قصور الوريد حيث تتراكم السوائل في الساقين بسبب ضعف الأوردة، بالإضافة إلى أمراض الكبد والكلى التي تؤدي إلى احتباس السوائل في الجسم، فضلًا عن قلة الحركة والجلوس لفترات طويلة دون حركة.

شرب الماء البارد.. هل يؤثر على القلب؟

أشار عميد معهد القلب، إلى تأثير شرب الماء البارد على القلب، وحذر من خطورة شربه بسرعة وبكميات كبيرة، خاصة بعد بذل مجهود بدني. وأوضح أن ذلك قد يؤدي إلى تباطؤ ضربات القلب مما قد يسبب الدوخة والإغماء، بالإضافة إلى تقلص الشرايين مما يقلل من تدفق الدم إلى القلب، واضطرابات في ضربات القلب مثل الرجفان الأذيني.

ونصح عبد الهادي بضرورة استشارة الطبيب في حالة ظهور أي تورم في القدمين، خاصة إذا كان مصحوباً بأعراض أخرى مثل ضيق التنفس أو التعب.

كما نصح بشرب الماء بكميات كافية على مدار اليوم، ولكن بشكل تدريجي وليس دفعة واحدة.

واختتم الدكتور محمد عبد الهادي، عميد معهد القلب، بالتأكيد على أن الوقاية خير من العلاج، وأن اتباع نمط حياة صحي وممارسة الرياضة بانتظام يساهمان في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.