دفاع "الشحات" أمام القاضي: التقارير الفنية أنكرت سب الشحات للشيبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان يونس:

تستمع محكمة جنح ثاني مدينة نصر، اليوم الخميس، لطلبات دفاع حسين الشحات لاعب الأهلي ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز

في ثاني جلسات محاكمة "الشحات" بتهمة التعدي على "الشيبي" في مباراة جمعت بين الفريقين العام الماضي.

وقال أشرف عبد العزيز محامي "الشحات" إن موكله اعتذر للاعب بيراميدز "الشيمي" علي صفحته الشخصية.

وأضاف أن تقرير المساعدات الفنية أنكرت أن موكله "سب لاعب بيراميدز الشيمي".

وتابع أن جميع أقوال شهود الإثبات من لاعبي بيراميدز أنكره تقرير المساعدة الفنية بشأن الواقعة.

وتقدم "عبد العزيز" بمستندات تضمنت، محادثات وصور وفيديوهات توضح أن موكله تصالح مع المجني عليه.