بحضور مايا مرسي.. "تضامن النواب" تناقش موازنة المجلس القومي للمرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

عقد نواب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، اجتماعًا برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة 2024/2025، فيما يخص المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

حضر الاجتماع الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إلى جانب عدد من أعضاء اللجنة وممثلي الجهات المعنية.

وفي بداية الاجتماع، أكد عبد الهادي القصبي، أهمية الدور المحوري للمجلس القومي للمرأة خلال الـ 10 سنوات الماضية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي اهتم بدور وحقوق المرأة المصرية واندماجها في المجتمع، مما أدى إلى تحقيق إنجازات غير مسبوقة للمرأة المصرية، خاصة المرأة المنتجة والمعيلة.

وأشاد "القصبي"، بدور المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، بعد عرضها لإنجازات المجلس خلال 8 سنوات، وكيف تحول ملف المرأة من التهميش إلى الاهتمام والإنجازات في استرداد حقوقها الدستورية والمجتمعية، مما ساهم بشكل كبير في الحفاظ على المجتمع المصري.

وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة أوجه الصرف المخصصة للمجلس القومي للمرأة في مشروعي خطة التنمية والموازنة العامة، مع التأكيد على ضرورة توفير الدعم اللازم للمجلس لتمكينه من أداء مهامه على أكمل وجه.

كما ناقشت اللجنة أوجه الصرف المخصصة للمجلس القومي للطفولة والأمومة، مع التأكيد على ضرورة توفير الدعم اللازم لرعاية الأطفال وحماية حقوقهم.