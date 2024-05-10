الأمن الاقتصادي: ضبط 1445 قضية ظواهر سلبية.. و4 آلاف قضية سرقة تيار كهربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 1445 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

خلال الـ 24 ساعة الماضية أثمرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 4010 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة وتولت النيابة التحقيق.

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