قرار وتوجيه من النائب العام ضد مرتكبي جرائم "السرعة الزائدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

وجه النائب العام المستشار محمد شوقي كافة نيابات الجمهورية بتقديم من يثبت تجاوزه الصارخ للسرعة المقررة إلى المحاكمة العاجلة، لما في ذلك من تهديد لسلامة الأرواح والممتلكات وكذلك بث الخوف وعدم الطمأنينة لمستخدمي الطرق.

وذكرت النيابة في بيان أن النائب العام وجه كافة النيابات بإيلاء العناية الكافية لجرائم تجاوز السرعة المقررة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل مرتكبيها، على نحو يكفل تفريد الغرامات المقررة بين حدودها الدنيا والقصوى، وفق جسامة الفعل بالنظر إلى مقدار التجاوز في السرعة الذي وقع.

أوضحت النيابة العامة أن القرارات السالفة في ضوء ما لُوحِظَ للنيابة العامة في الآونة الأخيرة، من وقوع كثير من الحوادث المرورية التي ألحقت خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات، وكان سببها الرئيسي ارتكاب جرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.