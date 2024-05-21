بسبب فرحة الكونفدرالية.. انذار للشباب والرياضة يطالب بحبس لاعبي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - أرسل المحامي أيمن محفوظ إنذراً رسمياً إلى وزارة الشباب والرياضة يطالب بمحاسبة لاعبي نادي الزمالك، وإلزام اتحاد الكرة بمعاقبتهم؛ بعد احتفالهم مع الجماهير بالفوز بالكونفدرالية بالألعاب النارية والشماريخ، وإعلان تضامنه من الأجهزة الأمنية التي رصدت المخالفات عقب المباراة .

وجاءت تفاصيل الإنذار، أنه بعد تتويج نادي الزمالك بطولة الكونفدرالية وسط أجواء الفرحة والسعادة لهذا النصر الرياضي الكبير، رأينا مشاهد على شاشات التلفاز أو من داخل الملعب بعض الجماهير وللأسف شاركهم لاعبي نادي الزمالك في حمل الشماريخ والألعاب النارية والتي تشكّل ضرر على الأشخاص والمنشآت الرياضية.

وأضاف المحامي في إنذاره، أنه لا علاقة منطقية بين حمل الشماريخ والألعاب النارية وبين فرحة التتويج، وأن القانون يحظر دخول كافة الملاعب والمنشآت الرياضية لأي شخص من الجماهير أو اللاعبين يحمل أي ألعاب نارية تحت أي مسمى.

وأوضح أنه حمل الشماريخ في الملاعب يخضع لنص المادة 86 من القانون رقم 71 لسنة 2017 والمعروف باسم قانون الرياضة، والتي تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة من 5 آلاف ج الى 20 ألف ج. أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل إلى منشأة رياضية وهو حائزا لألعاب نارية أو مادة حارقة أو قابلة للاشتعال على أي صورة أو أي أداة يكون من شأن استخدامها إيذاء الغير أو الإضرار بالمنشآت أو المنقولات.

وتابع: طبقا لنص المادة 87 من ذات القانون يضاعف العقوبة في حالة إصابة أشخاص أو منقولات بالمنشاة الرياضية ويطبق قانون العقوبات حسب النتيجة الإجرامية التي وصل فيها الفعل الضار والنص جمع بين الجماهير أو اللاعبين.

واستطرد في إنذاره، أن الجميع يتعرض حال المخالفة إلى تطبيق القانون عليه وحينما صرحت الجهات الأمنية بأنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين فإنها من خلال كاميرات رصد الاستاد سيتم تحديد الأشخاص المخالفين بما فيهم اللاعبين الذين حملوا الألعاب النارية والشماريخ من خلال كاميرات المراقبة التي يمكن أن تستطيع تحديد شخصية المخالف، ثم إبلاغ النيابة العامة من خلال محاضر ستحررها السلطات الأمنية تمهيدا لتقديم المخالفين إلى المحاكمة وتوقيع العقوبات القانونية.

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