أجواء حارة ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الهيئة أن يسود غدًا طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويكون مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقعت أن يسود طقس معتدل على شمال البلاد، خلال ساعات الليل و مائل للحرارة على جنوب البلاد، مشيرة إلى أن الرياح هي الظاهرة الوحيدة والمؤثرة على أغلب الأنحاء.

وتأتي درجات الحرارة العظمى والصغرى غدًا السبت، كما يلي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 27 درجة مئوية والصغرى 19 درجة مئوية.

جنوب سيناء: العظمى 36 والصغرى 25 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 23 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 39 والصغرى 27 درجة مئوية.