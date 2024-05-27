شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام عبرى: إطلاق أكثر من 50 صاروخا من لبنان على إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال موقع " أخبار إسرائيل" العبري، إن أكثر من 50 صاروخا تم إطلاقهم من لبنان على إسرائيل، اليوم الأحد.



وقد أعلن حزب الله في لبنان، أنه شن هجوماً نارياً مُكثّفاً بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية استهدف ‏موقع "جل العلام".



وأشار الحزب إلى أن العملية تأتي في إطار الرد على الاغتيال الذي قام به الاحتلال في بلدة ‌‏الناقورة وإصابة المدنيين، ودعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة.



وفي بيان آخر، أكد الحزب استهداف المنظومات الفنية في موقع "العباد" بالأسلحة المناسبة، وتحقيق إصابة ‏مباشرة فيها، ممّا أدى إلى تدميرها. ‏