شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى خلال الساعات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر تحديث لخرائط الطقس وصور الأقمار الصناعية يشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية قد تمتد إلى مناطق من الوجه البحرى والقاهرة الكبرى، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة ورعدية أحيانا ونشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، وتؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من غرب البلاد وذلك خلال الساعات القادمة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الاثنين، ارتفاع فى درجات الحرارة ليسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومتوقع غدا أن يشهد نشاط على أغلب الأنحاء، وفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة بالسواحل الشمالية الغربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الإثنين : القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 18، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 18، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 21، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 25، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 26.