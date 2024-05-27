أبرزها تجاوز السرعة.. تحرير 21889 مخالفة مرورية متنوعة في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين.

وأسفرت الجهود الحملات خلال 24 ساعة، تحرير 21889 مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات 1234 مخالفة السير بدون تراخيص، و30 دراجة نارية مخالفة، و8712 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و11 مخالفة موقف عشوائي، و896 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، و7 مخالفات شروط التراخيص.

جري تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة، وباشرت النيابة التحقيق.