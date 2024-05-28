شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار محمود فوزى يكشف تفاصيل جلسة الحوار الوطني المقررة السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، عن دعوة يوم السبت للحوار الوطنى لمناقشة أجندة دسمة فى عدة موضوعات، كما تم إعلان ذلك من المنسق العام للحوار الوطنى.

وقال محمود فوزى خلال مداخلة ببرنامج "فى المساء مع قصواء" الذى تقدمه الإعلامية قصواء الخلالى على قناة cbc، إن الحوار الوطنى عندما انطلق وضع لنفسه أطرًا، بينها أنه لم يتحدث فى السياسة الخارجية والأمن القومى، لكن عندما تحدث تغيرات فى المجتمع والإقليم يجب أن يكون هناك تفاعلًا من المجتمع مع هذه الأحداث، خاصة عندما يكون على درجة من الخطورة.

ولفت رئيس الأمانة الفنية إلى أن ما يحدث على حدودنا الشمالية الشرقية أمر مهم وله اتصال مباشر بالأمن القومى بالمعنى الوطنى، ويعتبر بمثابة خط أحمر عند الجميع، والكل لا يرضى لوطنه أى ضرر أو أى خطر.

وتابع "فوزي": هناك موضوعين آخرين داخل الحوار الوطنى، سنقوم بمراجعة ما دار فى اللجنة التنسيقية مع الحكومة بشان تنفيذ مخرجات المرحلة السابقة، والموضوعات التى كانت مرجأة فى الحوار، ونحن نرحب بتصريح رئيس الوزراء عندما قال أن هناك استعانة بالحوار الوطنى لوضع تصور اقتصادى بنهاية 2024.

واختتم تصريحاته مؤكدًا أن الحوار الوطنى منصة نابضة بالحياة، وتضم تخصصات كثيرة وطوائف عدة من المجتمع المصرى.



