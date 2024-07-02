"كهرباء الشارقة" تنجز الخط الرئيسي وشبكة الغاز الطبيعي في "الحمرية - شرق"

ابوظبي - سيف اليزيد - أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، مشروع شبكة الغاز الطبيعي وخط رئيسي، يمتد من شارع الإمارات (منطقة العرقوب) وصولاً إلى مدينة الحمرية - شرق، لايصال شبكة الغاز الطبيعي للمناطق السكنية والتجارية بطول 64 كيلو متراً وبتكلفة قدرها 10.5 مليون درهم، ويستفيد منه أكثر من 1131 مستفيدا من القطاعات المختلفة بمدينة الحمرية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتوصيل خدمات الغاز الطبيعي لمختلف المناطق في إمارة الشارقة.

وقال المهندس إبراهيم البلغوني مدير إدارة الغاز الطبيعي بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة في بيان صحفي اليوم، إنه تم إنجاز المشروع بنسبة 100%، ويبلغ طول الخط الرئيسي 17.47 كم والشبكة الداخلة 46.5 كم، وبدأ توصيل الغاز للمتعاملين، وسيخدم خط الغاز الطبيعي كافة القطاعات بمدينة الحمرية.

‏وأشار إلى أن شبكة الغاز الطبيعي والخط الرئيسي الجديد سيسهم في توفير الخدمات النوعية ودعم التوسع للمنطقة وتعزيز جودة الحياة، لافتا إلى أن شبكة الغاز الطبيعي ومحطات الضخ تعمل وفق أفضل المواصفات الفنية ويتم مراعاة أعلى نظم الأمان والسلامة في تنفيذ مشروعات الغاز الطبيعي.

وأوضح أن خطة الهيئة تهدف لوصول شبكة الغاز الطبيعي إلى جميع المناطق بالشارقة، وفي هذا الإطار يتم عمل دراسات مستمرة لإنشاء محطات وتنفيذ تمديدات بمدينة الشارقة، وذلك لتوفير خدمات الغاز الطبيعي لجميع المناطق والتوسعات بمدينة الشارقة والمنطقة الشرقية في كلباء وخورفكان.

وأكد أن عدد المشتركين في خدمات الغاز الطبيعي بإمارة الشارقة يتزايد باستمرار، وتحرص الهيئة على تشجيع سكان الشارقة على استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للاستفادة من الفوائد المتعددة التي يحققها مقارنة باستخدام الغاز المسال "الاسطوانات" حيث يسهم في الحفاظ على البيئة ومتوافر طوال ساعات اليوم، ويحقق الأمان والسلامة، مشيراً إلى أن الهيئة تطبق أرقى وأدق المواصفات ومعايير الجودة والأمان في تمديدات الشبكة.

وأضاف البلغوني، أنه تم تيسير الإجراءات اللازمة لتمكين المشتركين من الاستفادة من خدمات شبكة الغاز الطبيعي، لافتاً إلى أن الخطة الاستراتيجية للهيئة تتضمن الاستمرار في تنفيذ مشروعات الغاز الطبيعي في كافة المناطق سواء القطاعات التجارية أو الصناعية أو السكنية، إذ تعمل فرق العمل التابعة لإدارة الغاز الطبيعي بكل جهد لضمان وصول هذه الخدمة الحيوية إلى كل مشترك وتحقيق الاستفادة القصوى من مزايا الغاز الطبيعي.