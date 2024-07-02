أحمد فيصل علي بطلاً لتحدي القراءة العربي على مستوى الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - توج تحدي القراءة العربي، اليوم، أحمد فيصل علي من مجمع زايد التعليمي في البرشاء بطلاً لتحدي القراءة العربي على مستوى دولة الإمارات. والتي شهدت مشاركة 700 ألف طالب وطالبة، وذلك خلال احتفالية كبيرة، بحضور معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وعدد كبير من المسؤولين والتربويين القائمين على مبادرة تحدي القراءة العربي، وأولياء أمور الطلبة المتنافسين، والمهتمين بالشأن الثقافي والمعرفي، وجمع من طلاب وطالبات دولة الإمارات.

وينظم تحدي القراءة العربي، مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وهو التظاهرة القرائية الأكبر من نوعها باللغة العربية على مستوى العالم، وأطلق في دورته الأولى في العام الدراسي 2015 – 2016 بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.