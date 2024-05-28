"قومي المرأة" يهنئ الدكتورة جيهان زكي لتعيينها رئيسًا تنفيذيًا للمتحف الكبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

هنأ المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، الدكتورة جيهان زكي عضو مجلس النواب؛ بمناسبة تعيينها في منصب رئيس تنفيذي للمتحف المصري الكبير.

وأعربت رئيسة المجلس، عن بالغ سعادتها وفخرها بهذا القرار المستحق، مبينة أنه يؤكد إيمان الإرادة السياسية بكفاءة وخبرة المرأة المصرية.

وقالت مايا مرسي إن هذا المنصب مستحق لمسيرة الدكتورة جيهان زكي، الحافلة بالجهود والإنجازات في مجال علوم المصريات والتراث المصري.. مؤكدة أن هذا المنصب المهم يعد إنجازا جديدا يضاف لمكتسبات المرأة المصرية، متمنية لها دوام النجاح والتوفيق.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتورة جيهان زكي، اختيرت ممثلًا عن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار لمنظمة "اليونسكو" بباريس؛ لمتابعة الملف المصري الخاص بالتراث الثقافي عام 2000، وأسند إليها منصب مدير صندوق "إنقاذ آثار النوبة" عام 2010، كما عينت مستشارًا للشؤون الخارجية والمنظمات الدولية في وزارة الآثار عام 2011، والرئيسة السابقة للأكاديمية المصرية للفنون بروما أبريل 2012، وأستاذ علوم المصريات بالمركز القومي للبحوث العلمية بجامعة السوربون الفرنسية.