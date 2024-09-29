سحر لمؤمن زكريا.. أول من تحدث عن إصابته.. وكيف شخص الأطباء مرضه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أصبح نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق مؤمن زكريا، هو حديث الشارع الرياضي المصري، خلال الساعات القليلة الماضية، خاصة بعد كل ما أثير، حول وجود بعض الأشياء في إحدى المدافن، تدل على قيام بعض أعمال السحر للاعب.

وابتعد نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق مؤمن زكريا، عن ممارسة كرة القدم بشكل كامل منذ يوليو 2019، بعد إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري، وهو مرض نادر لا يصيب سوى شخص واحد من بين كل 2 مليون شخص.

أول من تحدث عن إصابة مؤمن زكريا

وبدأت الأزمة الصحية الخاصة باللاعب مؤمن زكريا تطفو على الساحة، منذ سبتمبر عام 2019، حينما تحدث اللاعب عن تفاصيل الأزمة الصحية الخاصة به للمرة الأولى، قبل أن يحدث تدهور للحالة بشكل تدريجي بعد ذلك.

وقال زكريا في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر" عام 2019: "مررت بوقت صعب خلال، استعد للسفر خلال الفترة المقبلة إلى ألمانيا للعلاج وإصابتي نفسية".

وكان الظهور الإعلامي الأصعب للنجم مؤمن زكريا، والذي أثر في نفوس كل محبيه ومتابعي الكرة المصرية بشكل عام، حينما ظهر نجم الأهلي السابق على قناة "دي إم سي"، في برنامج صاحبة السعادة رفقة زوجته عام 2022، وكان قد ظهر عليه تأثير المرض بشكل أكبر: "بدأت أشعر بأعراض المرض تدريجياً، من خلال ضعفي في أداء التدريبات في النادي ومجهودي بدأ يقل تدريجياً".

وأضاف: "أثناء قيامي بعض الفحوصات الطبية في إنجلترا أخبروني أنني يمكنني استكمال ممارسة كرة القدم، لكن عند عمل الفحوصات مرة آخرى بأحد المستشفيات في أمريكا، أخبروني بضرورة توقفي عن ممارسة كرة القدم".

كيف شخص الأطباء مرض مؤمن زكريا؟

ومن الناحية الطبية، كان الدكتور محمود حميدة أستاذ طب المخ والأعصاب بجامعة عين شمس، وهو الطبيب المصري الأول الذي تم عرض مؤمن زكريا عليه، وقال في ذلك الوقت: "أن مرض التصلب الجاني، المصاب به مؤمن زكريا هو مرض نادر وغير شائع في العالم وليس في مصر فقط".

وتابع: "مرض مؤمن زكريا ليس له علاج شافي حتى الآن، يتم عمل بعض الأبحاث والدراسات التي تتكلف المليارات في كل عام، من أجل الوصول إلى دواء لهذا المرض، وتم اكتشاف بعض أنواع الأدوية في عامي 1995، 2017، يساعدون في الحد من تدهور الحالة الصحية ولكن ليس الشفاء بشكل كامل".

واختتم حميدة تصريحاته: "الدعم الاجتماعي والنفسي للمريض يقلل إلى حد كبير من تدهور المرض في هذه الحالة".

سحر لمؤمن زكريا

وتداولت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم السبت، الكثير من الأخبار تشير إلى العثور على بعض أعمال السحر الخاصة بالاعب مؤمن زكريا، أمام المدفن الخاص بمجدي عبد الغني، نجم المنتخب الوطني السابق.

ورد عبد الغني في تصريحات خاصة لمصراوي، على هذا الأمر قائلاً: "كل ما يقال مجرد إشاعات ولا أساس لها من الصحة، ولا أعلم من هو الشخص الذي قال هذه التصريحات، وأيضاً لن أعرف من هو التربي".

وأضاف: "انا لا أمتلك أي مدفن في البساتين من الأساس".

واختتم عبد الغني: "كل ما يثار هو أمر غير منطقي من الأساس".

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