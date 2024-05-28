رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية يكشف لمصراوي أبرز تحديات العمل الأهلي في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشف طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، عن أبرز التحديات التي تواجه العمل الأهلي في مصر خاصة مع وجود تحالف وطني يضم أكبر الجمعيات الأهلية "التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي".

وقال "عبدالقوي" لمصراوي، إن العمل الأهلي التنموي في مصر يواجه العديد من التحديات التي تعيق سريان قاطرته بمعظم المناطق والمحافظات وتعطل حركة الجمعيات الأهلية في تحقيق أهدافها.

وكشف عن أبرز التحديات المتمثلة في مشكلات الدعم اللوجيستي التي تستخدمها مقرات الجمعيات الأهلية مثل الكهرباء والماء والغاز فتزايد تلك الخدمات خلال الفترة الأخيرة أعجز بعض مقرات الجمعيات على الاستمرارية وأغلقت ولذلك نطالب بتخفيض 50% على فواتير الخدمات اللوجستية حتى تتمكن الجمعيات من القيام بدورها ومساعدة الفئات الأولى بالرعاية بكافة المناطق بالمحافظات المختلفة.

وأشار عبدالقوي، إلى أن التحدي الأكبر هو قرار المجلس القومي للأجور برفع رواتب الحد الأدنى للقطاع الخاص ووفقا للقانون فالجمعيات الأهلية ملزمة بتطبيقه ذلك الأمر الذي قد يتسبب في وقف نشاط البعض منها خاصة أنها لا تعتمد على مصدر أو مورد إنتاج بل إنها جهة خيرية لذلك نطالب باستثناء الجمعيات الأهلية من تطبيقه.

وأضاف عبد القوي قائلا: وذلك فضلًا عن قانون العقوبات المتعلق بقانون العمل الأهلي حيث يتضمن عقوبات صارمة ومعجزة للجمعيات مثل عقوبة نقل مقر الجمعية دون إخطار وزارة التضامن الاجتماعي التي تقر بغرامة تصل لـ 500 ألف جنيه في حين أن مقتنيات الجمعية وسيولتها المادية لا تقدر في بعض الأحيان بربع ثمن الغرامة مما يؤدي لوقف نشاط المقر والعمل به.

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