قُدرت بـ 600 ألف جنيه.. ضبط 6 متهمين بحوزتهم أسلحة ومخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (الجيزة – البحرالأحمر- أسوان- الأقصر) جهودهم؛ لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

أسفرت جهود أجهزة الأمن عن ضبط 6 متهمين، بحوزتهم (6 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 3.500 كيلو جرام لمخدر البانجو- كمية لمخدرالشابو- بندقية آلية- فرد محلي وعدد من الطلقات- بندقية رش "ضغط هواء").

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (600 ألف جنيه تقريباً).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة.