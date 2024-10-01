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الجيش الإسرائيلي: قبل وقت قصير تم إطلاق صواريخ من إيران على أراضي دولة إسرائيل

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اعلن الجيش الإسرائيلي، أنه "قبل وقت قصير تم إطلاق صواريخ من إيران على أراضي دولة إسرائيل"، مشيرا الى أن "قيادة الجبهة الداخلية وزعت في الدقائق الأخيرة إرشادات للنجاة في أجزاء مختلفة من إسرائيل".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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