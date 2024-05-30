أجواء حارة خلال ساعات.. الأرصاد تكشف التفاصيل والأماكن المعرضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس غدًا الجمعة 31 مايو على معظم أنحاء البلاد.

وبحسب بيان للهيئة، الخميس، من المتوقع أن تشهد البلاد طقسًا حارًا خلال فترة النهار على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلًا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشار البيان إلى نشاط حركة الرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب على فترات متقطعة.

وفيما يتعلق بحركة الملاحة، أفاد البيان بحدوث اضطراب ملاحة بحرية على شواطئ البحر الأحمر وخليج السويس، وتكون سرعة الرياح 40:30 كم/ ساعة، وارتفاع الأمواج بين 1.5 :2.5 متر.

درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدًا الجمعة على مناطق الجمهورية:

- القاهرة الكبرى والوجه البحرى 34 درجة.

- السواحل الشمالية 35 درجة.

- جنوب سيناء 37 درجة.

- شمال الصعيد 36 درجة.

جنوب الصعيد 41 درجة.



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