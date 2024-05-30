العار سيلاحقنا.. مجدي الجلاد يندد بالإبادة الجماعية لأهل غزة: أولادنا هيقولوا عنا "كانوا خرافا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام التي تضم مواقع (الخليج 365 - يلا كورة - الكونسلتو - شيفت)، إنه يشعر بالعار حيال ما يحدث لأشقائنا في فلسطين من إبادة جماعية ممنهجة على يد الكيان الصهيوني وداعميه الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.

وأضاف "الجلاد" في بث مباشر له عبر صفحته الشخصية "فيسبوك": العالم العربي والإسلامي لابد أن يشعروا بالعار، وسوف يلاحقنا العار أجيال وراء أجيال، وستأتي أجيال في المستقبل تلعن الجيل الحالي، ويقولون عنا " أجدادنا وآباؤنا كانوا خرافا".

@magdyelgalad العار سوف يلاحقنا♬ original sound - Magdy Elgalad

وانتقد الجلاد الصمت العربي الإسلامي على ما يحدث من إبادة جماعية لأشقائنا، معتبرا ذلك شهادة على أن "العرب توفوا جميعا، وأن الحكومات العربية كافة هي حكومات تحافظ فقط على مقاعدها ومصالحها".

وأكد أنه في لحظة صدق مع الذات شعر بالعار لأن كل مواقفنا قائمة على بيانات الشجب والاستنكار والنداءات والاستغاثات، في حين أن هناك شعبًا كاملًا يُقضى عليه أمام أعين العالم أجمع. واستدرك قائلا: العار عندنا إحنا (العرب) لأننا فقدنا القدرة على أن نكون مؤثرين، بالرغم من أن لدينا أدوات تأثير، أو أن نكون أقوياء بالرغم من أننا لدينا أسلحة قوة كثيرة جدًا.

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