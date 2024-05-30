بعد تبادل إطلاق نار مع الشرطة.. ليلة سقوط امبراطور تهريب البترول بأطفيح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

في واحدة من أقوى الضربات الأمنية، نجحت الإدارة العامة لمباحث الجيزة في الإيقاع بأحد أساطير تهريب المواد البترولية بعد تبادل إطلاق نار مع الشرطة بأطفيح.

معلومات سرية وردت إلى ضباط مباحث أطفيح باختباء أحد العناصر الإجرامية في إحدى البؤر ظنًا أن نشاطه لن ينكشف.

تعليمات سريعة أصدرها اللواء محمد الشرقاوي مدير المباحث لضباطه بجمع المعلومات ورصد نشاط المتهم بالتنسيق مع فرقة الشرق.

فريق بحث أشرف عليه اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية وقاده العميد محمد مختار رئيس القطاع توصلت إلى أن المتهم "فريج 45 سنة" مطلوب ضبطه على ذمة 13 قضية يتاجر في السلاح والمخدرات فضلا عن تهريب المواد التبرولية.

خطة مراقبة وتحرك دقيقة رسم ملامحها المقدم محمد مختار رئيس مباحث أطفيح بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تركزت على رصد تحركات العنصر الإجرامي والوقوف على طبيعة نشاطه.

بتقنين الإجراءات استهدفته مأمورية فأطلق صوبهم النار لتبادله القوات الرصاص ما أسفر عن إصابته في ذراعه وضبطه وبحيازته ترسانة أسلحة -آر بي جي وذخيرة- وكمية كبيرة من المخدرات.