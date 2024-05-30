محمد اسماعيل - القاهرة - جامعة الأزهر تعزي نائب شئون التعليم والطلاب في وفاة عمه

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تقدمت جامعة الأزهر بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس شئون التعليم والطلاب، في وفاة المغفور له -بإذن الله تعالى- عمه المستشار حسن الشربيني.

ودعت جامعة الأزهر، المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا.

وأقيمت صلاة الجنازة اليوم عقب صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة، على أن يقام العزاء بدار المناسبات بمسجد السيد عمر مكرم مساء السبت المقبل، بعد صلاة المغرب.