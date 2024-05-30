نهاية "عزت حنفي الجيزة".. أسرار وكواليس مأمورية الرصاص والرعب في أطفيح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

نهاية عام 2022 أعلنت مديرية أمن الجيزة القبض على تشكيل عصابي ضم 6 متهمين تخصص في سرقة خطوط البترول بمركز أطفيح جنوب المحافظة ليظن الجميع أن صفحة بلاغات سرقة وتهريب المواد البترولية قد طويت للأبد لكن هاربًا من قبضة كمين أطفيح استمر في نشاطه الآثم.

"فريج" عنصر إجرامي شديد الخطورة، تجاوز الأربعين عامًا قضى نصفها يتنقل من بؤرة إلى أخرى هربًا من ملاحقة الأمن تارة وعائلة تطارده للأخذ بالثأر تارة أخرى حتى استقر به الحال بالظهير الصحراوي الرابط بين مركزي الواسطى ببني سويف وأطفيح بالجيزة.

قبل نحو 10 أيام عاد الحديث مجددًا عن سرقة المواد البترولية بجنوب المحافظة، الكلام المتداول وصل مكتب رئيس مباحث أطفيح ليخطر مفتش فرقة الشرق لاسيما درايته بالواقعة القديمة ليكتشف أن أشقاء المتهم محبوسين على ذمة القضية.

توجيهات واضحة منحها العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع الجنوب لضباطه تركزت على رصد نشاط العنصر الإجرامي وتتبع خط سيره مع التحلي بأعلى درجات الحيطة والحذر لضمان نجاح المهمة.

داخل مكتبه بالطابق العلوي، عقد المقدم محمد مختار اجتماعا مع معاونيه الخمسة؛ لمراجعة خطة البحث وتوزيع المهام حرصًا على تكامل الأدوار ومن ثم تكوين صورة واضحة عن المتهم المستهدف.

بسهولة ويُسر، انطلق النقيبان طلعت مجاهد وعبدالله شاهين لجمع المعلومات من كل حدب وصوب، يراقب الأول منزل "فريج" ويفحص الثاني شبكة علاقاته قبل أن ينضم إليهما النقيب ماهر عادل.

عمل بحث متناغم يشرف عليه اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية الذي وجه ضباطه بضرورة تضييق الخناق على المتهم الأربعيني دون لفت انتباهه لضمان عدم هروبه.

تحريات وحدة مباحث أطفيح وفرقة الشرق بمشاركة النقيبين أحمد عكاشة وأحمد دويدار توصلت إلى أن المتهم يعد أحد أباطرة تهريب المواد البترولية ويعمل على وضع محابس على خطوط البترول لكن المفاجأة أن نشاطه الإجرامي امتد لتجارتي السلاح والمخدرات.

المتهم ذاع صيته في عالم الإجرام، محكوم عليه فى 7 قضايا أبرزها بالسجن المؤبد فى 4 قضايا "قتل، مخدرات، مقاومة سلطات، حيازة أسلحة نارية" - ومطلوب ضبطه فى 3 قضايا أخرى بإجمالي 12 سنة سجن، لكن المعلومة الأكثر خطورة أنه دائم التحرك بأسلحة ثقيلة للدفاع عن نفسه.

تقرير واف وضعه قائد فريق البحث على مكتب اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة ليمنحهم الضوء الأخضر لضبطه في حالة تلبس وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

دقت ساعة الصفر لتتوجه مأمورية سرية مستهدفة مكان اختباء المتهم مع ابتعاده عن سيارته ربع نقل استهدفته القوات فبادر بإطلاق الرصاص محاولا الهرب لكن الشرطة حاصرته بين شقي الرحى ليفتح "فريج" نيران أسلحته اتجاه الشرطة التي بادلته إطلاق النار.

تبادل إطلاق نار انتهى بالسيطرة على "فريج" -وإصابته بطلقة بالذراع- وبحوزته ترسانة سلاح ضمت (قاذف "أر بى جى" و2 مقذوف - 3 بنادق آلية – 6 خزائن – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 2 تليسكوب قناصة – منظار).