الداخلية تكشف حقيقة زيادة رسوم استخراج رخصة القيادة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

أكدت وزارة الداخلية ، أنه لا صحة لما تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى والتى تداولها البعض على تطبيق "الواتس آب" بالهواتف المحمولة بشأن وجود زيادة فى رسوم إستخراج رخصة القيادة الخاصة إعتباراً من نهاية شهر مايو الجارى.

وأضافت الوزارة في بيان لها ، اليوم الجمعة ، أن تلك المزاعم سبق تداولها خلال شهر يوليو عام 2020 بعدد من صفحات الجماعة الإرهابية وتم نفيها فى حينه.

وأن ذلك يأتي ضمن مخططات الجماعة الإرهابية اليائسة لنشر الأخبار المفبركة والأكاذيب المختلقة لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام؛ وأنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الإدعاءات.