وجبة غداء تهدد حياة 8 أشخاص في كرداسة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أسرة مكونة من 5 أشخاص و3 من المارة يتشبثون بأمل البقاء على قيد الحياة بعد إصابتهم بحروق وكسور طالت أجسادهم؛ نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز بمركز كرداسة شمال قطاع أكتوبر.

غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة تلقت إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بسماع دوي انفجار ووجود مصابين بدائرة المركز.

ودفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء بالتنسيق مع قطاع أكتوبر للسيطرة على النيران.

تبين بالفحص أنه في أثناء إعداد ربة منزل وجبة الطعام حدث تسرب للغاز تلاه انفجار الأسطوانة الصغيرة واشتعال النيران بمحتويات المنزل.

الحريق طال أسرة مكونة من 5 أشخاص و3 من المارة تصادف مرورهم بمكان الحادث ونقلوا إلى المستشفى للعلاج.