محمد رضوان يعلن مشاركته في مهرجان وهران الدولي بفيلم "اختيار مريم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف الفنان محمد رضوان عن مشاركته في مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي بالجزائر بفيلم "اختيار مريم" من بطولته.

ونشر رضوان بوستر الفيلم، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلق: "يسعدني الإعلان عن مشاركة فيلم اختيار مريم أول فيلم سينمائي طويل من بطولتي في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة بالدورة 12 من مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي بالجزائر".

ويشارك الفنان محمد رضوان في فيلم "بنسيون دلال" من بطولة بيومي فؤاد وعمر متولي ومحمود حافظ، ووليد فواز وطاهر أبو ليلة وإبرام سمير وأسامة السيد الشهير بميكا وخالد سرحان وأمجد الحجار وجيهان خيري وألحان المهدي وإسراء رخا ميشيل ميلاد ويوسف اسماعيل وأمجد عابد وأسامة عبد الله وسلمى المحجوبية، وغادة طلعت، وضيفة شرف الفيلم الفنانة نسرين أمين، ومن تأليف شادي الرملي وحسين نيازي، وإخراج شادي الرملي.

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