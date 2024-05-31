تحرير 16 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 16324 مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية: 553 مخالفة السير بدون تراخيص، 25 دراجة نارية مخالفة، 7613 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 26 مخالفة موقف عشوائي، و442 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.