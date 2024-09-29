"البيت وقع عليه".. تشييع جنازة ضحية انهيار سقف منزل بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

حرص العديد من أهالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، على حضور تشييع جنازة رجل لفظ أنفاسه الأخيرة جراء وقوع حادث انهيار سقف منزل مبنى بالطوب الأبيض في نطاق المركز.

يذكر أن الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، كانت قد تلقت إخطارًا، من مركز شرطة منيا القمح بمحافظة الشرقية، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث انهيار سقف منزل بالطوب الأبيض بجوار مدرسة الصنايع بمركز منيا القمح.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، إذ تبين من المعاينة الأولية لرجال البحث الجنائي، أن الحادث أسفر عن إصابة "ا.ع"، 48 عاما، بكدمات وجروح واشتباه كسر في القدم اليمنى.

كما بينت التحريات الأولية، أن الحادث أودى بحياة المدعو "ع ف"، 50 عاما.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي صرحت بدفن جثمان المتوفي عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.