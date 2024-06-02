شكرا لقرائتكم خبر عن توجيهات بسرعة الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى بأبو النمرس والحوامدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، يرافقه أحمد عبد القادر رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، اليوم، جولة تفقدية لمتابعة مشروعات الصرف الصحي بمركز أبو النمرس ومدينة الحوامدية، وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

شملت الجولة تفقد مشروعات محطات رفع مياه الصرف الصحي نزلة الأشطر وزاوية أبو مسلم و المنوات وتوسعات محطة معالجة الصرف الصحي الحوامدية، وذلك لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ وانتظام سير أعمال تنفيذ المشروعات والوقوف على جميع المعوقات لإيجاد حلول سريعة لها.

ووجه النائب بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية داخل محطات الصرف الصحي تمهيدًا لدخولهم الخدمة الفعلية لتحسين وتطوير مستوى معيشة أهالينا في القرية.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة الميدانية، حامد سلامة

رئيس مركز أبو النمرس، وهاني السيسي رئيس مدينة الحوامدية، ومسؤولي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياة الشرب والصرف الصحي بالجيزة والمكاتب الاستشارية والشركات المنفذة للأعمال.



