شكرا لقرائتكم خبر عن محاور أنشطة وزارة الصحة.. أبرزها تقديم علاج مجانى للمصريين على مدار 88 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقوم وزارة الصحة والسكان بالعديد من الأنشطة الطبية والمهنية التى توفر فيها الخدمات الصحية للمواطنين وكذلك خدمات التدريب والبحث العلمى وذلك لضمان مستقبل أفضل للخدمات

واليوم السابع يستعرض في نقاط الأنشطة التى تقدمها وزارة الصحة والسكان للمجتمع بشكل عام



ويتمثل نشاط وزارة الصحة فى العديد من المحاور وهى :- اعتماد المستشفيات والوحدات الصحية

أنشطة التدريب والبحوث

أنشطة الشؤون الوقائية والأمراض المتوطنة

أنشطة الرعاية العلاجية

أنشطة التثقيف الصحي

أنشطة الإدارة المركزية للدعم الفني

أنشطة الإدارة العامة للإعلام والتربية السكانية

أنشطة الرقابة على الأغذية

أنشطة ترصد الأمراض المعدية

أنشطة المعامل المركزية

أنشطة الحجر الصحى بموانئ الجمهورية ومنافذها

تطبيق أنظمة وفكر ومفهوم الجودة على وحدات الوزارة

أنشطة الإدارة العامة لقطاع تنظيم الأسرة.