شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة تطرح دجاجة كاملة مبردة بـ120 جنيهًا بمعرض الدقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى دجاجة كاملة مبردة وزن كيلو بسعر 120 جنيهًا فى معرض خير مزارعنا لأهالينا المقام بالمتحف الزراعى بالدقى، على هامش معرض زهور الربيع ويستمر حتى وقفة عيد الفطر.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لدعم ومساندة المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم تواصل وزارة الزراعة توفير السلع الغذائية للمواطنين باسعار مخفضة من خلال منافذها الثابتة والمتحركة ومعرض خير مزارعنا لاهالينا المقام حاليا في المتحف الزراعي بالدقي.

و وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي باستمرار توفير السلع وضخ كميات كبيرة من المنتجات الغذائية.



جدير بالذكر أن وزارة الزراعة تمتلك مزارع لانتاج اللحوم الى جانب زراعات محمية تابعة لها ومزارع لانتاج البيض والدواجن بأسعار محفضة للغاية مقارنة بالاسعار الخارجية لمواجهة ارتفاع الاسعار أما التصنيع قالت مصادر مسئولة بالوزارة أنها لا تصنع المنتجات الغذائية بغرض الربح ولكنها تصنع المنتجات لخدمة المواطنين ومواجهة الغلاء.