انشيلوتي قبل مواجهة اتلتيكو مدريد : سنكون بخير بدون مبابي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد ان فريقه لن يتأثر كثيرا بغياب المهاجم الفرنسي كيليان مبابي خلال مواجهة الديربي امام اتلتيكو مدريد مساء الاحد في الدوري الأسباني.

وكان كيليان مبابي هداف فريق ريال مدريد في الموسم الحالي قد اصيب بشد عضلي سيبعده عن الفريق الملكي حتى العودة من فترة التوقف الدولي خلال شهر أكتوبر المقبل الا ان المدير الفني كارلو انشيلوتي رفض التقليل من شأن باقي لاعبي فريقه .

وقال كارلو انشيلوتي في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة اتلتيكو مدريد : لا شك أن كيليان مبابي لاعب مهم لكن يظل لدينا كالمعتاد رودريجو و فينيسيوس . اعتادنا اللعب بدون مبابي فهو لم يكن معنا في الموسم الماضي وبالتالي فأنا مطمئن للغاية قبل مواجهة صعبة مع اتلتيكو مدريد .

واكد كارلو انشيلوتي ان ادواردو كامافينجا سيكون جاهزا لمواجهة اتلتيكو مدريد بعدما اجتاز اختبارا طبيا ومشاركته في التدريبات الأخيرة مع الفريق قائلا: عودة كامافينجا تمثل أهمية كبيرة لنا كفريق وهو كلاعب متاح لنا من الممكن أن يشارك ٩٠ دقيقة و من الممكن الا يشارك .