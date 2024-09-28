وزير الرياضة ومحافظ الشرقية يفتتحان المشروعات الاستثمارية والإنشائية بنادي أولاد صقر الرياضي

ياسر رشاد - القاهرة - افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحافظ الشرقية المهندس حازم الاشموني، المبني الإداري للمركز إنشاء جديد بتكلفة إجمالية 1.315.225جنيهاً، ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة الإنشائية والتطويرية لمراكز الشباب والأندية الرياضية بمحافظة الشرقية.



وتفقدا الوزير والمحافظ، ملعب كرة اليد، وشهدا تدريبات فرق كرة اليد بالنادي، بالإضافة إلى افتتاح الملعب الخماسي بتكلفة إجمالية 1.300.00، كما تفقدا أكاديميات كرة القدم بالنادي والتقاط الصور التذكارية مع فرق الاكاديميات.



وقام الدكتور أشرف صبحي والمهندس حازم الأشموني بافتتاح حمام سباحة نصف أوليمبي بنظام حق الانتفاع بإجمالي عائد استثماري 10.57.975 جنيها لمدة 15 سنة.



وجاء ذلك، بحضور قيادات وزارة الشباب والرياضة والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من الشخصيات العامة بأولاد صقر.