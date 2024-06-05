شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس بديلة للثانوية العامة.. اعرف شروط التقديم بمدرسة البريد المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 ، وبدأ أولياء الأمور والطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية فى البحث والتساؤل عن المدارس البديلة للثانوية العامة وفى نفس الوقت تتيح فرص بسوق العمل بعد التخرج، و من ضمن المدارس البديلة للثانوية العامة، مدارس البريد المصرى، وتعمل على توفير فرص عمل بعد التخرج فى سوق العمل، مع اكتساب الخبرات والمهارات أثناء الدراسة، ويحصل الطالب على شهادة معتمدة وزارة التربية والتعليم، مع فرصة استكمال الدراسة فى الجامعة.

وفيما يلى ينشر" الخليج 365 " شروط التقديم بمدرسة البريد المصرى:

•ألا يزيد عمر الطالب المتقدم لمدراس البريد المصرى على 19 عاما.

•لا يقل عمر الطالب المتقدم لمدارس البريد المصرى عن 14 عاما.

•يجب أن يكون الطالب مصرى الجنسية.

•أن يجتاز الطالب أى اختبارات خاصة بالتقديم فى مدارس البريد المصرى.

تبنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، منذ 2018، استراتيجية وخطة لتطوير منظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى تزامنا مع تنفيذ مشروعات عملاقة تقوم بها الدولة المصرية، حيث عملت الوزارة على استحداث تخصصات كثيرة لخدمة سوق العمل المحلى والدولى لتوفير فنيين على أعلى مستوى، وليحصل الطلاب على فرصة عمل حقيقة، إضافة إلى المساهمة فى تحقيق طفرة اقتصادية، إضافة إلى إدخال منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص والتى تعتبر بديلا للثانوية العامة حيث تقبل الحاصلين على الشهادة الإعدادية من مجموع أعلى من تنسيق الثانوى العام.