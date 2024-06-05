شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الشهادة الإعدادية.. بمجموع 210 درجة تقدر تلتحق بمدرسة السكك الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، وبدأ أولياء الأمور والطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية فى البحث والتساؤل عن المدارس البديلة للثانوية العامة وفى نفس الوقت تتيح فرص بسوق العمل بعد التخرج، ومن ضمن المدارس البديلة للثانوية العامة، مدرسة السكك الحديد والطرق، وتعمل على توفير فرص عمل بعد التخرج فى سوق العمل، مع اكتساب الخبرات والمهارات أثناء الدراسة، ويحصل الطالب على شهادة معتمدة وزارة التربية والتعليم، مع فرصة استكمال الدراسة فى الجامعة.

مدرسة السكك الحديد والطرق

ومدرسة السكك الحديد والطرق تابعة لوزارة النقل ويتم من خلالها التعليم فى هيئة السكك الحديدية، وتكون مدة الدراسة بها 3 سنوات، ويشترط أن يكون الطالب حاصلا على 210 درجات على الأقل، ويتم تعيين خريجيها فى هيئة السكة الحديد.