ضبط مالك شركة ملاحة استولى على أموال مواطنين بزعم توظيفها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية أحد الأشخاص بالبحيرة؛ لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم وإيهامهم بتوظيفها لهم في مجال الملاحة البحرية مقابل أرباح.

تبلغ لقسم شرطة دمنهور بمديرية أمن البحيرة من (6 أشخاص، محددين) بتضررهم من (مالك شركة ملاحة بحرية – مقيم بدائرة القسم)؛ لقيامه بالنصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية وإيهامهم بتوظيفها واستثمارها لهم في مجال الملاحة البحرية "الشحن والتفريغ" مقابل حصوله على أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنه لم يفِ بذلك.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.