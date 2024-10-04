جاهزون لخوض كلّ جولة ضدّ سرطان الثدي

محمد اسماعيل - القاهرة - إعلان تحريري:

نعلم جميعا أنّ سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين النساء في جميع أنحاء العالم، لذلك يظل التشخيص المبكّر والعلاج الشخصي مهمّين لضمان علاج المرضى.

مجموعة أجيبادم للرعاية الصحية في تركيا تسعد بالإعلان عن افتتاح عيادتها العشرين لصحّة الثدي، والتي تمّ تدشينها في مدينة إسطنبول يوم الخميس 19 سبتمبر 2024. تعتبر هذه العيادة الجديدة حلقة من سلسلة متكاملة من المراكز المتخصصة في تقديم تشخيص وعلاج سرطان الثدي حسب المعايير العالمية للجودة والسلامة.

مجموعة أجيبادم للرعاية الصحية: الرعاية الشاملة لسرطان الثدي

تعتبر مجموعة أجيبادم علامة موثوق بها في مجال الرعاية الصحية منذ عقود، وتشتهر بتقنياتها المتطورة ورعايتها التي تركز على سلامة ورضا المريض. في مجال صحة الثدي، قامت المجموعة بخطوة كبيرة نهاية سنة 2016 من خلال إنشاء معهد أبحاث سرطان الثدي بالتعاون مع جامعة أجيبادم. تم إنشاء هذا المعهد لتطوير دراسة سرطان الثدي، وعلم صحة الثدي، واستكشاف طرق تشخيص وعلاج جديدة من خلال البحوث التعاونية متعددة التخصصات.

من جهة أخرى، ساعد التطور السريع للتكنولوجيا، إلى جانب تطبيق مناهج متعددة التخصصات، إلى تحسين نتائج علاج أمراض الثدي، وخاصة سرطان الثدي. ويجسد معهد أبحاث سرطان الثدي هذا النهج، حيث يجمع بين الأطباء والباحثين من مختلف التخصصات للتركيز على الابتكارات في رعاية المصابين سرطان الثدي.

يقع معهد أبحاث سرطان الثدي في مستشفى أجيبادم ماسلاك في إسطنبول، وهو مركز رائد متخصّص في صحة الثدي وعلاج السرطان. تحت قيادة البروفيسور جيهان أوراس، أخصائي الجراحة العامة، يجمع المعهد بين التكنولوجيا الحديثة وفريق متعدد التخصصات من الخبراء في علم الأورام، وعلم الأشعة، والجراحة العامة، وعلم الأمراض، والجراحة التجميلية، والطب النفسي... يعمل كلّ هؤلاء الأطباء معاً لتقديم خطط علاج شخصية مصممة لتلبية احتياجات كل مريض. يضمن هذا النهج الشامل حصول المرضى على أعلى مستوى من الرعاية، إبتداء من التشخيص المبكر للأمراض إلى التعافي التامّ منها، وهذا معيار جديد يرفع من سقف الخدمات الطبية في مجال صحة الثدي.

وسيراً على هذا النهج، تفختر مجموعة أجيبادم للرعاية الصحية في تركيا بالإعلان عن افتتاح عيادتها العشرين لصحّة الثدي في مدينة إسطنبول. وتعزّز هذه العيادة الجديدة إلتزام أجيبادم بتوفير أعلى مستوى من الرعاية لمرضى سرطان الثدي في تركيا والمنطقة بكاملها. وقد تم تجهيز عيادات المجموعة، بأدوات تشخيصية متطورة، بما في ذلك التصوير الشعاعي الرقمي للثدي، والتصوير المقطعي ثلاثي الأبعاد، والموجات فوق الصوتية عالية الدقة، وتقنيات التصوير بالرنين المغناطيسي، وكلها مصممة لضمان الكشف المبكر وتحسين نتائج العلاج.

توسيع نطاق الوصول إلى الرعاية المتخصصة

تقدّم عيادة الثدي الجديدة المتواجدة في مستشفى أجيبادم أتاشهير، مثل غيرها من عيادات أجيبادم، مجموعة شاملة من الخدمات تحت سقف واحد، من الفحوصات الأولية والتشخيصات الطبية إلى خطط العلاج الشخصية والرعاية بعد العلاج.

مع افتتاح عيادة الثدي الجديدة في إسطنبول، تواصل أجيبادم توسيع نطاق الوصول إلى خدمات رعاية مرضى سرطان الثدي لتشمل المزيد من النساء. ستعمل العيادة كمركز للعلاجات المتطورة، بما في ذلك الجراحة والعلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي والعلاجات الهرمونية، وكلها مصممة لتناسب احتياجات كل مريضة. يمكن للنساء المعرضات لخطر الإصابة بسرطان الثدي، بسبب التاريخ العائلي والقابلية الجينية، وغيرها من العوامل الأخرى، الحصول على الفحوصات المتخصّصة وبرامج الاختبار الجيني المصممة للكشف المبكر عن السرطان ومنع تطوّره مع التقدّم في السّن.

علق البروفيسور ماتين تشاكماكجي، أخصائي جراحة الثدي وجراحة الغدد الصماء والجراحة العامة وجراحة السمنة، والمدير الطبي لعيادة الثدي في مستشفى أجيبادم أتاشهير، قائلاً: "هدفنا هو ضمان حصول كل امرأة على أفضل رعاية ممكنة وخاصّة النساء اللواتي تعانين من سرطان الثدي. من خلال افتتاح عيادة الثدي الجديدة داخل مستشفى أجيبادم أتاشهير في إسطنبول، فإننا نسعى إلى تسهيل تلقي التشخيصات والعلاجات المنقذة للحياة لعدد أكبر من النساء، وسيتمّ ذلك بدعم من فريق من المتخصصين ذوي خبرة وتجربة مؤكّدة في هذا المجال."

نهج متعدّد التخصصات وفريق طبيّ واسع الخبرة

يرتكز تميّز عيادات أجيبادم لصحّة الثدي على تبنّيها لنهج متعدد التخصصات. حيث يعمل فريق من الخبراء يضم جراحين، وأطباء علم الأورام، وأخصائيي علم الأشعة، وأخصائيي علم الجينات، وأطباء نفسيين، وموظفي الدعم بشكل تعاوني لضمان حصول كل مريضة على أفضل علاج مصمم خصيصًا لحالتها. وتُعقدُ مجالس عيادة الثدي أسبوعياً يقوم خلالها الأطباء بمناقشة حالة كل مريضة، مما يسمح بوضع خطط علاج شخصية قائمة على الأدلة تعكس أحدث التطورات في أبحاث سرطان الثدي.

يقول البروفيسور بولانت ساتشاك، أخصائي جراحة التجميل والترميم، "إنّ نهجنا متعدد التخصصات هو ما يميّز عيادات الثدي في مجموعة أجيبادم. بفضل عمل فريق الخبراء معًا، نتمكن من تقديم رعاية شاملة لمرضى سرطان الثدي تشمل جراحات الثدي التجميلية التي يقوم بها فريق جراحي متمرّس في بيئة آمنة طبيًا، وهذا يساعد النساء على إستعادة صحتهنّ، ومعناوياتهنّ، وأنوثتهن بعد محنة السرطان."

دعم المرأة في حفاظها على صحة الثدي

يمتدّ إلتزام مجموعة أجيبادم بصحة الثدي إلى ما قبل علاج السرطان. توفر عيادات أجيبادم لصحّة الثدي فحوصات روتينية للنساء حسب سنّهنّ، مما يساعد على اكتشاف الأمراض في وقت مبكر. تقول البروفيسور أوزجي غوموشاي، أخصائية علم الأورام الطبية: "بالإضافة إلى خدمات التشخيص والعلاج، تم تجهيز عيادات أجيبادم بأدوات متقدمة لتتبّع صحّة المرضى، بما في ذلك أنظمة التصوير المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تستطيع مقارنة نتائج التصوير على مرّ السنين، وتشير إلى أدقّ التغيرات التي طرأت على شكل وتكوين الثدي. تعمل هذه الأنظمة على تعزيز دقة التشخيص، مما يضمن اكتشاف أصغر التشوهات في وقت مبكر، ويفتح الطريق أمام تدخلات طبية أسرع لنتائج أفضل."

نبذة عن مجموعة أجيبادم للرعاية الصحية

تعدُّ مجموعة أجيبادم للرعاية الصحيّة جزءًا من ثاني أكبر سلسلة للرعاية الصحية في العالم، والمجموعة الرائدة في تركيا في مجال السياحة العلاجية. تقدّ المجموعة خدمات شاملة من خلال شبكة تتكوّن من 24 مستشفى و15 عيادة طبية في خمس دول: تركيا، بلغاريا، مقدونيا، صربيا وهولاندا. عبر توفّرها على أحدث التكنولوجيات الطبيّة، والعلاجات المبتكرة، وتقديمها لخدمات تركز على سلامة ورضا المريض، تعدّ مجموعة أجيبادم واحدة من المجموعات الرائدة عالميا في قطاع الصحة، ولاسيما في مجالات حياتية مثل علم الأورام، وزراعة الأعضاء، وجراحة الدماغ والأعصاب، وأمراض القلب، وعلاجات الخصوبة، والجراحة الروبوتية. عبر إفتتاح عيادات جديدة لصحّة الثدي، تؤكّد المجموعة إلتزامها المستمر بتحسين صحة ورفاهية النساء في جميع أنحاء تركيا وخارجها.