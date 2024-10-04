أسر أوائل الخريجين بالكليات العسكرية: التحاق أبناءنا بالمؤسسة "شرف كبير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

عبرت أسر أوائل الخريجين بالكليات العسكرية، عن شعورهم بالفخر، بتخرج أبنائهم، مؤكدين أنهم يقدموا أبناءهم فداء للوطن.

وأكد أسر أوائل الخريجين، أن التحاق أبناءهم بالمؤسسة العسكرية المصرية هو شرف كبير لهم، خاصة لما يقومون به من الدفاع عن الوطن ومقدساته.

وأكد الحاج أحمد محمد طه، والد الملازم أول تحت الاختبار عمر أحمد محمد طه، الأول على الكلية الفنية العسكرية، أنه سعيد للغاية بتخرج ابنه، مؤكدا أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في حفل تخرج الطلاب ليس تقديرا وتكريما لهم فقط، بل تكريم لاسرهم أيضا.

وأشار إلى أن ابنه عمر، كان من أوائل الثانوية العامة، والتنسيق له كان هندسة بترول وتعدين، ولكنه فضل الالتحاق بالكلية الفنية العسكرية.

وأضاف أن تخرج ابنه بمثابة «حلم العمر»، وأصبح مصدر فخر لعائلته، لأنه من أبطال القوات المسلحة.

من جانبه أكد هشام، شقيق الملازم أول تحت الاختبار عمر أحمد طه، أن شخصية شقيقه تغيرت عقب الانضمام للقوات المسلحة، إذ اصبح أكثر التزاما وانضباط.

واعرب عن ثقته في القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والقيادة العامة للقوات المسلحة في الحفاظ على أمن مصر واستقرارها في ظل التحديات الكبيرة التي تحيط بها.

من جانبه أكد أحمد فؤاد موسى، والد الملازم أول تحت الاختبار انس أحمد فؤاد موسى، الأول على الكلية الجوية، أن نجله كان يرغب في الانضمام إلى القوات المسلحة منذ الصغر، لحبه الشديد للدور الذي يقوم به في الدفاع عن الوطن.

وأوضح أن شخصية نجله تغيرت بشكل كبير عقب الالتحاق بالكلية الجوية، حيث أصبح نموذج للانضباط والالتزام.

وأكد أنه يقدم أولاده للدفاع عن الوطن، مشيرا إلى انه كان يهتم بتربية ابنه علميا ورياضيا، حيث كان لاعبا للكرة الطائرة، ومتميزا بها.

وشدد على أن الالتحاق بالمؤسسة العسكرية شرف لا يقدر بثمن فالمؤسسة العسكرية هي مصنع الرجال.

كما أكد عقيد مهندس حاتم أحمد لبيب، والد الملازم أول تحت الاختبار عادل حاتم أحمد لبيب، الأول على الكلية البحرية، أن لديه إحساس كبير بالأمل والشرف والفخر بالإنجاز الذي حققه نجله، مؤكدا أنه حصل في الثانوية العامة 98 %، وكان سيدخل كلية الطب ولكنه فضل الالتحاق بالقوات المسلحة.

وأوضح أنه كان مهتم به خلال فترة الدراسة، من خلال الحرص على ممارسة الرياضة والنوم مبكرا، فضلا عن الالتزام الكبير والاهتمام بالدراسة.

وأشارت رباب سمير عمر، والدة الملازم أول تحت الاختبار عادل حاتم أحمد لبيب، أنها فخورة بنجلها لأنه سيكون جزء من الأبطال الذين سيقومون بحماية الوطن.

فيما أكد عمر همام، والد الملازم أول تحت الاختبار أدهم عمر همام، الأول على الكلية الحربية، أنه سعيد للغاية بتخرج أبنه اليوم من مصنع الرجال الكلية الحربية، مشيرا إلى أن ما يزيد من فرحته هو مشاهدته نجله يسلم على الرئيس عبدالفتاح السيسي، باعتباره من أوائل خريجي الكليات العسكرية.

ووجه أحمد عبدالفتاح، والد الملازم الأول تحت الاختبار محمود أحمد عبدالفتاح، الأول على كلية الدفاع الجوي، عن أمله في أن يكون النجاح حليف لأبنه في حياته العملية كما كان هو الأمر خلال فترة الدراسة.

ووجه الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة، على كل الدعم الذي توليه وتقدمه لأبناءها من طلاب الكليات العسكرية، وأبطال المستقبل.