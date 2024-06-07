شهادات دراسية مزورة .. ضبط كيان تعلمي وهمي بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية أحد الأشخاص؛ لقيامه بإنشاء وإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص بالقاهرة.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، أفادت قيام (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة القليوبية) بإنشاء وإدارة ( كيان تعليمي غير مرخص- كائن بمحافظة القاهرة) لمنح شهادات في عدة مجالات "مزورة" والترويج لنشاطه الإجرامي على مواقع التواصل الاجتماعي بزعمه توفير فرص عمل للشباب والفتيات مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه وعثر بحوزته على (العديد من الشهادات المنسوبة صدورها لإحدى الشركات العالمية "مزورة" – 2 ختم خاص بالكيان - جهاز حاسب آلي "بفحصه فنياً تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي") وأقر بنشاطه غير المشروع بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.