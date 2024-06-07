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غرق شاب في نهر النيل بالعياط

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي شاب مصرعه غرقًا بنهر النهيل جنوب الجيزة، اليوم الجمعة.

تلقى مدير قطاع الجنوب إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حالة غرق بمنكقة عملياة المياه دائرة مركز العياط.

ودفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفريق إنقاذ نهري بالتنسيق مع مأمور المركز.

جهود البحث والتمشيط لمجرى نهر النيل أسفرت عن انتشال جثمان الشاب محمد وليد، وإيداع الجثمان ثلاجة مستشفى العياط المركزي.

تحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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