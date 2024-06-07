ياسمين عز تُحذر من "اتيكيت الطلاق"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

حذرت الإعلامية ياسمين عز، المطلقات، من عدة أمور بعد الانفصال، مشيرة إلى أن هناك ما يعرف بـ"اتيكيت الطلاق" للسيدات، ويوجد فيه عدة نقاط مهمة، يجب أخذها في الاعتبار.

وأضافت ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة،: "الست لما بتطلق زمان؛ كانت بتقعد في البيت وتحزن، ودلوقتي لما بتنفصل؛ بتروح تعمل شعرها، وتروح أول فرح عادي بدون أي مشكلة، والراجل لما يبطلق مراته؛ يبقى أكنه خرج من تأبيده ويروح للحياة، والست لما بتطلق؛ تنطلق وتعيش حياتها بقى".

وأوضحت ياسمين عز: "في حاجة اسمها اتيكيت الطلاق، ولازم الست تفهم الموضوع ده، اوعي تقابلي جوزك السابق، وتعملي شعرك بعد ما كنتي محجبة، وممنوع إرسال لوم وعتاب ورسائل طويلة ومملة".

وأكملت ياسمين عز،: "غيَّري اسمه في الهاتف بأي اسم تاني، وممنوع تشيلي صورتك من الفيسبوك، وتحطي مكانها حسبي الله ونعم الوكيل، وما تجيبيش سيرته بكلمة وحشة مع الأبناء، ولا تتحدثي عن عائلته بطريقة ليست جيدة، وممنوع تُقفي في طريقه؛ لو عايز يتجوز تاني".