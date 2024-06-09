موجة حارة تتحدى عيد الأضحى.. انفراجة مؤقتة ثم عودة قوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات بتغير في حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

وقالت منار: بعد موجة حارة مستمرة، من حدوث انكسار مؤقت بدأ من اليوم الأحد ويستمر حتى الغد، مع انخفاض درجات الحرارة بنحو 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، سيتغير الأمر.

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر شاشة "دي إم سي"، أن هذا الانكسار لن يدوم طويلاً، حيث حذرت غانم من عودة الموجة الحارة بقوة اعتباراً من الثلاثاء المقبل، وستستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل.

وأشارت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن ذروة هذه الموجة ستكون يومي الجمعة والسبت، بالتزامن مع وقفة عيد الأضحى المبارك.

ولفتت غانم، إلى أنه من المتوقع أن تنكسر الموجة الحارة أو تنخفض حدتها بمعدل 4 درجات مئوية، ولكن حتى مع هذا الانخفاض، ستظل درجات الحرارة مرتفعة، خاصة خلال فترات النهار، مما يستدعي اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من أشعة الشمس الحارقة.

ونصحت غانم المواطنين باتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من حرارة الشمس، مثل تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، وشرب كميات كافية من الماء، وارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة.